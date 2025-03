Food&Science Festival a Mantova per 'coltivare conoscenza'

I cambiamenti del settore agroalimentare sono al centro della nona edizione di Food&Science Festival 2025, la manifestazione promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da FRAME - Divagazioni scientifiche e organizzata da Mantova Agricola in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio. Tre giorni di conferenze, dialoghi e panel a più voci su questioni tra le più attuali e urgenti da affrontare, come l'evoluzione delle coltivazioni in risposta ai cambiamenti climatici e le innovazioni da adottare per - è l'invito del Festival - "coltivare conoscenza".

Tra i relatori Claudio Cassardo, docente del dipartimento di Fisica dell'Università di Torino e responsabile scientifico di progetti nazionali e internazionali, Antonello Pasini, fisico climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e il genetista Alberto Acquadro. E ancora Antonio Galdo, giornalista esperto di tematiche ambientali, e Simone Pollo, filosofo e componente del 'National Biodiversity Future Center'.

Uno spazio importante è dedicato al cibo che portiamo sulle nostre tavole: quali scelte facciamo, cosa ci spinge ad acquistare un prodotto alimentare piuttosto che un altro, quali sono gli impatti sulla nostra salute. A spiegarlo la giornalista medica Roberta Villa, la coppia di chimici formata da Chiara Biagini e Matteo Capone, Lorenzo Gagliardi e Greta Durante, al Festival per aiutare a capire quali meccanismi psicologici si mettono in moto quando scegliamo, al supermercato come al ristorante.



