Detenuto infrange una porta a vetri in Tribunale a Milano

Un detenuto di origini straniere ha dato in escandescenza al termine di un'udienza al piano terra del Palazzo di Giustizia di Milano. Mentre veniva portato fuori in manette dagli agenti della polizia penitenziaria, l'uomo ha spintonato uno dei totem in alluminio per la segnaletica, facendolo cadere su una porta a vetri che si è infranta.

Gridando insulti, è stato allontanato. Gli addetti alle pulizie hanno provveduto immediatamente a ripulire i cocci e la porta sarà messa in sicurezza a breve.



