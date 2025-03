Cagliari, Coman, Zappa e Luvumbo quasi pronti per il Monza

Arrivano i rinforzi dall'infermeria e dalle nazionali in vista della gara di domenica contro il Monza. Coman, Zappa e Luvumbo anche oggi si sono allenati parzialmente con il gruppo: salvo contrattempi dovrebbero essere tutti e tre a disposizione di Nicola per lo spareggio salvezza con i brianzoli. Da valutare il minutaggio nelle gambe dei giocatori: potrebbero partire dalla panchina.

Niente da fare invece per Obert, fermo al personalizzato. Al centro sportivo di Assemini oggi anche Iliev e Marin, rientrati dagli impegni con le nazionali. A questo punto manca all'appello soltanto Mina: arriva oggi dal sud America e domani sarà regolarmente in campo con i compagni.

Ancora da decidere il modulo in difesa: Nicola potrebbe tornare a quattro con Mina e Luperto centrali. Ma, se Zappa non ce la dovesse fare, potrebbe riproporre anche Palomino.

Affollamento in mediana con Prati favorito per un posto da titolare dopo la buona prova con gol in under 21.



