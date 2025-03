Basket: il premio 'Nico Messina' a coach Dan Peterson

Il premio nazionale "Nico Messina" sarà consegnato a coach Dan Peterson lunedì 31 marzo alle ore 18.30 al teatro "Stabile" di Potenza. Lo ha annunciato il Comitato regionale della Basilicata della Fip (Federazione italiana pallacanestro).

Nico Messina (nato a Potenza nel 1922 e morto a Genova nel 2005) allenò per molti anni nella Serie A di basket maschile, vincendo due scudetti (nel 1969 e nel 1978) e due Coppe Italia (nel 1969 e nel 1970) con la Pallacanestro Varese, e proprio a Varese scoprì Dino Meneghin. Allenò inoltre Derthona Basket, Virtus Bologna, Napoli Basket, Pallacanestro Firenze, Amg Sebastiani Rieti e Pallacanestro Brindisi.

Il riconoscimento è riservato ai migliori allenatori italiani di tutti i tempi ed è giunto alla sua sesta edizione. In passato ne sono stati insigniti Boscia Tanjevic, Carlo Recalcati, Valerio Bianchini, Sandro Gamba ed Ettore Messina.

Dan Peterson in carriera ha vinto una Coppa Campioni, una Coppa Korac, quattro scudetti e due Coppe Italia con l'Olimpia Milano, uno scudetto e una Coppa Italia con la Virtus Bologna a cavallo degli anni '70 e '80. È membro della Fiba Hall of Fame e dell'Italia Basket Hall of Fame ed è famoso anche per le attività televisive e comunicazionali extra basket.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA