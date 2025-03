Sorrentino chiama Max Casacci per progetto al Salone del Mobile

Paolo Sorrentino ha affidato a Max Casacci, musicista cofondatore dei Subsonica, la creazione del tessuto sonoro de 'La dolce attesa', il progetto-installazione del regista Premio Oscar per il Salone del Mobile.Milano 2025.

Per la 63a edizione del Salone, alla Fiera di Milano Rho dall'8 al 13 aprile Sorrentino, con la scenografa Margherita Palli, realizzerà infatti uno spazio atemporale, un ponte invisibile tra presente e futuro, in cui "il desiderio si intreccia con il timore di incontrare il destino".

L'installazione sarà realizzata all'ingresso dei padiglioni 22-24.

E, se l'attesa è uno spazio sospeso, il suono deve saperla colmare mentre ne racconta il ritmo. Per questo il regista premio Oscar ha voluto Casacci per la costruzione di un sonoro che ne disegna il fluire: un battito sommerso, pulsante, che accompagna l'esperienza immersiva dell'installazione senza imporsi ma diventando il battito del tempo che passa. "Una musica senza strumenti musicali che, intonando esclusivamente rumori e canti del mare, suoni delle foreste, respiri del vento e trasparenze di cristallo, si immerge nel battito di un'attesa" ha spiegato Casacci.



