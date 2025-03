Roberto Bolle compie 50 anni, 'grato alla vita'

Compie oggi 50 anni Roberto Bolle, étoile della Scala che si è esibito nei maggiori teatri di tutto il mondo diventando probabilmente il ballerino italiano più famoso in assoluto.

Per l'occasione gli sono arrivati auguri speciali proprio della Scala, dove è entrato per la prima volta nella scuola di ballo a 12 anni e ha debuttato sul palco nel 1994, prima di compiere diciannove anni, nella Bella addormentata di Nureyev.

"Un compleanno speciale - ha scritto sul web il teatro - ma anche un altro importante traguardo che si avvicina: manca poco a raggiungere le 500 presenze con la Scala".

Lo stesso Bolle ha pubblicato sui social la foto della sua tessera ferroviaria di quando era piccolo. "Una foto speciale per una giornata speciale. Avevo 12 anni e ogni settimana prendevo il treno da Trino a Milano per andare a studiare alla scuola di ballo del Teatro alla Scala. Qui sono iniziati i miei sogni, e con essi i sacrifici necessari per raggiungerli. Che mi hanno portato a vivere un percorso umano e artistico che mai avrei immaginato".

"Non posso che essere grato alla vita - ha aggiunto - e a tutte le persone che mi sono state accanto, mi hanno sostenuto e hanno reso possibile tutto ciò. Buon compleanno a me e grazie a tutti voi che mi seguite con stima, con affetto, con amore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA