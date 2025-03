Raccolti 2 milioni con il fondo Casa della Chiesa di Milano

Ha raccolto due milioni di euro in tre mesi il fondo per la casa lanciato dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini il 15 dicembre scorso in occasione delle celebrazioni per i 50 anni della Caritas ambrosiana con l'obiettivo di dare una risposta all'emergenza abitativa in una città dove ci sono "profondi squilibri e disuguaglianze economiche" che "rendono sempre più difficile garantire il diritto alla casa".

Una città dove è partita la protesta delle tende degli studenti universitari che protestavano per il costo proibitivo degli alloggi, e che ora affronta anche le inchieste nel settore dell'urbanistica.

Un primo milione è stato messo nel 'Fondo Schuster - case per la gente' dalla stessa arcidiocesi, 500 mila euro sono arrivati dalla fondazione Peppino Vismara, 150 mila dagli enti bilaterali del terziario e del turismo di cui fanno parte Camera di Commercio, Cgil, Cisl e Uil e 400 mila da privati. Regione Lombardia attraverso Aler ha messo a disposizione 120 alloggi (è stato selezionato un primo blocco sperimentale di 15, in diverse parti della città), il Comune 12 appartamenti in via Ricciarelli con l'intento di metterne poi altri a disposizione, mentre 15 sono, su cui sono in corso le valutazioni tecniche, sono arrivati da parrocchie o privati.

Nel frattempo i Siloe (Servizi Integrati Lavoro Orientamento Educazione) e area Casa della Caritas ambrosiana, a cui è stata affidata la gestione del fondo, hanno iniziato ad analizzare i casi segnalati dai centri di ascolto della Caritas, di questi 43 sono stati presi in carico con l'assegnazione di 85 mila euro.

Il fondo infatti servirà per tre cose: i lavori di riqualificazione degli alloggi, per cui è destinata la metà delle risorse, le garanzie ai privati che mettono a disposizione gli appartamenti con affitti calmierati (20%) e un contributo alle spese abitative, dal contributo all'affitto a quello per bollette, spese condominiali o di riqualificazione. (30%).

Si tratta di "un tema altamente problematico sia a Milano che nei territori della Diocesi " ha sottolineato il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti spiegando che ora il lavoro è per stringere "alleanze" con istituzioni pubbliche e mondo delle imprese e terzo settore perché gli interventi abbiano senso e durata". Ma soprattutto la speranza è che il Fondo sia "stimolo a politiche di settore che evitino la polarizzazione tra città e quartieri per ricchi, e città e quartieri per gli altri ceti sociali". "Ci teniamo alla coesione e dunque - ha concluso alla sicurezza delle nostre comunità, ma anche alla qualità delle relazioni umane e alla tenuta democratica dei nostri territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA