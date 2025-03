Pd, sul payback Lombardia e governo non potevano parlarsi prima?

"Questi della destra sono veramente dei dilettanti allo sbaraglio. Ora il governatore lombardo Attilio Fontana fa ricorso contro il governo Meloni per un taglio di 130 milioni alla Regione Lombardia, ma mi chiedo, non potevano parlarsi prima? E gli assessori di FdI sono d'accordo oppure si sono distratti? E i ministri della Lega, si erano accorti di questo taglio alla sanità lombarda? Sono davvero dei dilettanti allo sbaraglio". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione Lombardia, sul ricorso della Lombardia contro il decreto che modifica i criteri di ripartizione tra le Regioni del payback farmaceutico.



