Nominati 13 giudici della Corte Ue, c'è l'italiano Bestagno

I rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato oggi tredici giudici della Corte di Giustizia Ue. Tra questi c'è anche l'italiano Francesco Bestagno. Le nomine rientrano nel quadro del rinnovo parziale della composizione del Tribunale, poiché il mandato di 26 giudici scadrà il 31 agosto. Bestagno e Tanja Pavelin (Croazia) sono stati nominati giudici del Tribunale per un primo mandato.

Nove i giudici il cui mandato è stato rinnovato. I giudici del Tribunale sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione di una commissione incaricata di esprimere un parere sull'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni in questione. Sono scelti tra persone la cui indipendenza è fuori discussione.

Francesco Bestagno è ordinario di Diritto dell'Unione europea nella facoltà di Giurisprudenza della università Cattolica in aspettativa in quanto Consigliere giuridico e Responsabile dell'Ufficio giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia all'Unione europea, a Bruxelles.

I nuovi 13 giudici sono stati nominati quei candidati nazionali che hanno superato con parere positivo l'esame, previsto dai Trattati, svolto negli scorsi mesi in francese (lingua di lavoro della Corte) e in lingua inglese, di fronte a un Comitato composto da ex Presidenti della Corte di Giustizia, ex Presidenti di Corti costituzionali e supreme nazionali, nonché da altri giudici internazionali.

Il Tribunale dell'Ue, o "General Court", è composto da due giudici per Stato membro. È competente a decidere innanzitutto sulle azioni dirette da parte delle imprese o dei singoli volte a ottenere l'annullamento di atti delle istituzioni che li riguardano, quali, per esempio, le decisioni della Commissione che impongono sanzioni in materia di concorrenza, o che vietano una fusione o acquisizione di imprese o un aiuto di Stato, o atti del Consiglio che indicano un privato o un'impresa come destinatario di "misure restrittive" in relazioni a crisi, come quella dell'aggressione all'Ucraina.

Rientrano nella giurisdizione del Tribunale, per esempio, i ricorsi relativi alla registrazione di marchi e disegni industriali; in materia di antidumping e altre misure di difesa commerciale; in merito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle istituzioni dell'Ue.

Inoltre, da quest'anno, il Tribunale è diventato competente anche per le questioni pregiudiziali che sono sollevate da giudici nazionali in materie specifiche (quali l'IVA, le accise, le questioni doganali, i diritti dei passeggeri).



