Ginnastica ritmica, Maccarani non confermata dt delle azzurre

Emanuela Maccarani non guiderà più le azzurre della ritmica. Lo ha annunciato il nuovo presidente della Federginnastica, Andrea Facci. "Prenderò io la direzione tecnica ad interim fino al 30 giugno", ha detto Facci. "E' stata poi votata una scelta all'unanimità di risoluzione anticipata del contratto della professoressa Emanuela Maccarani - ha aggiunto -. Riteniamo che il ciclo sia esaurito e ringraziamo Emanuela per i suoi successi". Maccarani era stata coinvolta nel caso dei presunti abusi su alcune ex ginnaste dopo la denuncia di Anna Basta e Nina Corradini.

"E' una scelta - ha spiegato Facci tornando sulla non conferma della Maccarani - che avevo deciso di prendere a prescindere dalle note vicende. Vorrei dare un taglio differente a questa sezione. Ora guardiamo al futuro". A chi gli chiede quando ha comunicato la decisione alla Maccarani ha risposto: "Dopo il consiglio sono partite le comunicazioni ufficiali. Domani andrò a Desio a incontrare le tecniche per parlare con loro e spiegare che si inizierà un nuovo percorso, mentre nei giorni passati ho avuto delle interlocuzioni con la professoressa Maccarani, manifestando una difficoltà e una situazione complessa che avremmo discusso in consiglio. Che invece avrei assunto io a interim la direzione tecnica è una notizia che le avevo già anticipato giovedì".

Tra le delibere prese dal consiglio c'è poi il bando per il nuovo procuratore federale della federazione che si aprirà nei prossimi trenta giorni, visto che era stato rimosso il precedente, Michele Rossetti, dopo le intercettazioni in cui insultava le atlete che accusavano la ct Emanuela Maccarani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA