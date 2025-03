De Montel,inaugurato il più grande parco termale urbano naturale

Le ex Scuderie De Montel rinascono e, dal 1 aprile, con l'apertura ufficiale di De Montel-Terme Milano, la città riscopre la sua vocazione termale e restituisce ai milanesi un pezzo della loro storia di inizio '900. Con un investimento di 57 milioni di euro per l'acquisto e la riqualificazione della struttura, Azimut in sinergia con il gruppo Terme & SPA Italia di Massimo Caputi che lo gestirà, dopo oltre tre anni di lavori, il parco è pronto a debuttare dopo aver ricevuto, il 30 gennaio, la certificazione del ministero della Salute delle sue acque come risorsa terapeutica validata, inserendole tra le acque destinate alla balneoterapia dermatologica. Sarà il parco naturale in un contesto urbano più grande in Europa, capace di ospitare fino a 700 persone contemporaneamente.

Nel cuore di San Siro, tra lo Stadio e l'Ippodromo, sono custoditi oltre 16.000 metri quadri di superficie, di cui 6.000 mq al coperto e 10.000 mq all'aperto tra corte e aree verdi, dedicati al benessere, nel segno della sostenibilità e della rigenerazione urbana, esito del programma internazionale Reinventing Cities promosso dalla rete internazionale C40. Il centro utilizza acqua termale naturale, proveniente da una falda profonda 396 metri, ricca di solfati, bicarbonati e minerali; è dotato di pannelli solari installati sui tetti, tre vasche di raccolta per il recupero dell'acqua piovana utilizzata per irrigazione e manutenzione interna e un sistema avanzato di coperture per le vasche che consente una gestione efficiente della temperatura, riducendo al minimo la dispersione termica.

L'intervento minimizza le emissioni in sito e contribuisce a progetti di forestazione in area metropolitana. L'apertura segna anche un importante traguardo occupazionale, con la creazione di 100 nuovi posti di lavoro. Al taglio del nastro hanno partecipato l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, l'assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, Massimo Caputi, presidente Terme & SPA Italia e Andrea Cornetti, ceo Azimut Libera Impresa Real Estate e Infrastrutture, Fondo Ipc esg.



