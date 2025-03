Colombia, Petro annuncia arresto di un narco della 'Ndrangheta

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha annunciato l'arresto di Ronald Fernando Acosta Cuesta, alias Rony, accusato di lavorare per la 'Ndrangheta e di far parte di un'organizzazione chiamata Giunta del narcotraffico, la stessa che ha indicato essere dietro presunti piani per ucciderlo. Lo ha scritto sul suo profilo X, sottolineando che l'organizzazione criminale è una 'multinazionale con diverse attività criminali'.

Secondo Petro, che si è congratulato con polizia e Interpol, Acosta Cuesta si occupava del trasporto "di cocaina tra la Colombia e Milano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA