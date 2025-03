Quarto Grado, il programma debutta nei podcast con il caso Yara

Quarto Grado entra nel mondo dei podcast. Da martedì 25 marzo su tutte le principali piattaforme di streaming audio, saranno disponibili le prime due puntate del nuovo format originale Quarto Grado - Il Podcast, estensione del noto programma d'approfondimento sulla cronaca nera, in onda ogni venerdì in prima serata su Retequattro. A guidare il racconto dei casi più famosi in Italia le voci di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La prima stagione del podcast - composta da otto episodi in uscita ogni martedì - sarà interamente dedicata a uno dei casi più controversi degli ultimi anni, quello di Yara Gambirasio, la ragazzina di Brembate di Sopra trovata senza vita il 26 febbraio 2011 e per cui è stato condannato in via definitiva all'ergastolo Massimo Bossetti. Nel corso delle puntate di 'Ignoto 1 - L'Assassino di Yara' sarà possibile ascoltare una ricostruzione dettagliata del caso: testimonianze, analisi, interviste di repertorio, atti processuali e approfondimenti esclusivi. Ogni episodio analizza diverse sfumature della vicenda offrendo nuovi spunti di riflessione e analisi. Con questa iniziativa - sottolinea una nota del programma - Mediaset si conferma un punto di riferimento nell'informazione di cronaca, portando l'esperienza e il rigore giornalistico di Quarto Grado anche nel mondo dell'audio on-demand.



