Per la Milano Marathon record di iscritti, sono oltre 10mila

È record di iscritti per la Wizz Air Milano Marathon che si terrà con la 23esima edizione il 6 aprile. Sono già oltre 10mila i runner iscritti alla maratona più veloce d'Italia, di cui il 55% dall'estero. Ad organizzare l'evento come sempre Rcs Sports & Events e Rcs Active Team. La Top 5 delle nazioni partecipanti vede l'Italia al primo posto, seguita da Francia (25%), Gran Bretagna (11%), e Germania e Belgio (4%). Partenza e arrivo anche quest'anno saranno da piazza del Duomo.

"Questo evento non è solo sport ma anche turismo - ha commentato l'assessora allo Sport del Comune Martina Riva -. Ci aiuta a parlare di Milano e mette insieme le sue anime, anche quella della solidarietà". Milano con questo evento sportivo "sarà protagonista a livello internazionale in vista delle Olimpiadi", ha spiegato l'assessora regionale al Turismo Barbara Mazzali.

Il percorso ad anello toccherà il centro cittadino nella prima parte del tracciato, (Cairoli, Conciliazione e Pagano), dopo i quali, lasciando la zona di City Life, ci si sposta verso Monte Stella, l'Ippodromo, San Siro e il Parco di Trenno. Dal 28° chilometro si comincia a rientrare in zona centrale attraversando il Parco del Portello ed entrando in corso Sempione, per arrivare in zona Arena Civica, Moscova, Brera, Montenapoleone e San Babila. La Wizz Air Milano Marathon rimane la più veloce sul suolo italiano in campo maschile, grazie al record registrato nel 2021 da Kipyego Reuben Kiprop, Kenya, con 2h03.55.

È arrivata alla sua 13esima edizione la staffetta UniCredit Relay Marathon che ha record di iscritti con 4.000 team pari a 16 mila runner che affolleranno le strade di Milano. L'obiettivo è sostenere singoli progetto solidali all'insegna dello sport. Già lo scorso anno è stata registrata una raccolta fondi importante, superando del 25% il 2023, con oltre 1.460.000 euro registrati sulla piattaforma gestita da Rete del Dono, partner del Charity Program, grazie ad aziende, runner solidali e campagne di crowfunding. Quest'anno l'obiettivo è superare i 2 milioni di euro.



