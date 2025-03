Indagine Promos Italia per la Camera di Commercio

Il 18% delle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi utilizza l'intelligenza artificiale per sviluppare le vendite all'estero, applicando questa tecnologia per la creazione di contenuti scritti (87%) e la generazione di immagini (37%). È quanto emerge da una indagine che Promos Italia ha presentato oggi al DigIT Export Day 2025, evento organizzato con la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi per approfondire il ruolo dell'intelligenza artificiale, del digital marketing e dell'influencer marketing applicati all'export.

Nelle tre province, il 25% di chi utilizza l'IA lo fa per analizzare i dati dei clienti e offrire di conseguenza vendite personalizzate, con il 12% che invece la adopera per creare algoritmi di pricing per prezzi dinamici. Rispetto alla media nazionale, le aziende della macroarea apprezzano maggiormente l'impiego dell'IA per fornire un servizio clienti attivo 24/7 tramite chatbot e agenti virtuali (19% nella macroarea vs 8% in Italia).

"Viviamo in un'epoca di profonde trasformazioni, in cui l'instabilità geopolitica, le tensioni commerciali e la regionalizzazione degli scambi ridefiniscono le strategie di internazionalizzazione delle imprese. In questo scenario complesso, la competitività non può più prescindere da un elemento chiave: la trasformazione digitale - afferma Giovanni Rossi, Direttore Generale di Promos Italia - La digitalizzazione è il fattore abilitante per affrontare le sfide globali e siamo lieti che numerose aziende stiano intraprendendo un percorso per integrare maggiormente le tecnologie per avanzare il commercio con l'estero. Esiste ancora margine di miglioramento, per questo, come Promos Italia, rinnoviamo la nostra vicinanza alle aziende che vogliono far entrare la digitalizzazione nei loro processi aziendali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA