Il nuovo stadio a Milano nel 2031, progetto da 1,2 miliardi

Vale 1,2 miliardi di euro l'operazione per la realizzazione del nuovo stadio di Milano nell'area di San Siro. Un impianto che avrà una capienza di circa 71.500 posti e che sarà operativo 365 giorni l'anno. E' quanto si legge nel dossier presentato da Inter e Milan al Comune e che in 250 pagine spiega come si trasformerà l'area del Meazza dopo l'acquisto da parte dei club. Ieri il Comune ha pubblicato il bando pubblico per la vendita.

La realizzazione del solo stadio, che stando al progetto sarà operativo dal 2031, vale circa 700 milioni di euro.



