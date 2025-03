Cura e ambiente, il progetto per Policlinico Milano più verde

Cura e sostenibilità. ha preso il via il progetto 'Green on the ground' del Policlinico di Milano con un evento organizzato in occasione della festa del Perdono che ha messo l'accento sugli elementi naturali che valorizzano l'intervento urbanistico pluriennale del nuovo Policlinico di Milano.

Con quasi 2.000 mq di verde a terra e 100 nuovi alberi, il progetto di riqualificazione paesaggistico-ambientale 'Green on the ground' di Land Italia prevede infatti la ridefinizione dei percorsi pedonali e automobilistici, tramite il posizionamento di filari di vegetazione e la depavimentazione di oltre 3.100 mq di superfici impermeabili a favore di materiali drenanti.

"Questa green road verso un nuovo Policlinico rappresenta il nostro modo di fare sanità pubblica e ci collega all'altra faccia della nostra medaglia, ovvero essere il più grande proprietario terriero d'Italia grazie ai possedimenti ricevuti nel corso dei secoli dai nostri benefattori", spiega il presidente del Policlinico di Milano Marco Giachetti.

Attesa anche per l'apertura del Giardino Terapeutico, un parco sopraelevato posto sulla piastra centrale del nuovo building: su una superficie di 7.000 mq a 20 metri di altezza il benessere di pazienti e cittadini sarà favorito da spazi per la riabilitazione e la meditazione con percorsi sensoriali, cromoterapia, orti e verde connettivo.

"Il progetto del Nuovo Padiglione è in dirittura d'arrivo ed è stato impegno unanime fare scelte audaci, volte a privilegiare un nuovo rapporto maggiormente in armonia con l'ambiente di cui presto beneficeranno non soltanto i pazienti e i loro cari che qui verranno alla ricerca di terapie avanzate e dedicate, ma anche i tanti professionisti e operatori che ogni giorno si muovono tra questi padiglioni svolgendo l'eccezionale compito di ridare speranza a chi soffre" aggiunge Matteo Stocco, direttore generale del Policlinico di Milano.

Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, si tratta di un progetto che "mette insieme ovviamente il ruolo fondamentale di cura con una grande attenzione all'ambiente. Per come sarà progettato, per il verde che ci sarà, direi che sarà una opera molto buona. Anche qui - ha sottolineato il sindaco - si dimostra la generosità dei milanesi perché questa istituzione continua a raccogliere sempre tanti fondi".

Alla Festa del Perdono, celebrazione istituita da papa Pio II nel 1459 per incentivare le donazioni all'ospedale, occasione per illustrare Green on the Ground hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente- "Oggi - ricorda il governatore - celebriamo la Festa del Perdono, una tradizione che da secoli rappresenta il cuore solidale di Milano e della Lombardia. Il Policlinico di Milano è da sempre un punto di riferimento per la salute dei cittadini e con il progetto del 'Nuovo Policlinico' conferma la sua vocazione d'eccellenza, coniugando progresso medico, sostenibilità e accessibilità". "L'iniziativa 'Green on the Ground' - ha aggiunto - è un simbolo concreto di questo impegno: 100 nuovi alberi e oltre 2.000 metri quadrati di verde che non solo migliorano l'ambiente ospedaliero, ma trasformano l'intera area in un polmone verde per la città".

Anche secondo Lucente "integrare spazi verdi tra i padiglioni ospedalieri non è solo un'innovazione urbanistica, ma anche un segnale concreto dell'attenzione che poniamo al benessere dei pazienti, del personale sanitario e di tutta la comunità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA