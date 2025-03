Criminalità giovanile, arresti e perquisizioni nel Bresciano

La Polizia di Stato di Brescia sta eseguendo diverse misure cautelari in carcere oltre a perquisizioni, chieste dalla Procura della Repubblica, nell'ambito di un'indagine in materia di criminalità giovanile nel corso della quale sono state ricostruite diverse aggressioni commesse da giovani italiani e nordafricani, di età compresa tra i 20 e 25 anni.

I reati sono di tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza private, danneggiamento e in materia di armi.



