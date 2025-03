Cantante Feid a Milano, folla di fans blocca strada

Confusione e strada a tratti bloccata, in via Casati, nel centro di Milano, oggi pomeriggio, per la presenza di un famoso cantautore sudamericano di reggeton, Feid, che ha dato vita a un'iniziativa commerciale in un temporary-shop.

Sul posto, per gestire i supporter, quasi tutti ragazzi e ragazze sudamericani che si accalcavano in strada, sono giunti gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia e la Polizia Locale. Gli stessi organizzatori non si aspettavano la presenza di 2-300 persone. Calca a parte non si è registrato alcun momento di tensione.

Feid, al secolo Salomon Villada Hoyos, 33 anni, i cui video registrano oltre 200 milioni di visualizzazioni, si esibirà domani in un noto locale di Milano.



