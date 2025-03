Calcio: Ambrosini, a Milano il nuovo stadio è inevitabile

"Penso sia inevitabile che si vada verso un nuovo stadio, per stare al passo con quello che succede nel mondo e soprattutto per le società che hanno bisogno di aumentare i ricavi". Lo ha detto l'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini parlando del nuovo stadio di Milano a margine della presentazione della Milano Marathon nella sede del Comune di Milano.

"Lo dice uno che dentro San Siro ci ha passato i momenti più belli della sua vita - ha aggiunto parlando del fatto che il Meazza verrà in buona parte demolito e rifunzionalizzato -, è un enorme peccato ma penso sia qualcosa di inevitabile".

"Si poteva accelerare un po' tutto - ha concluso -, la decisione di fare la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici a San Siro penso che abbia dilatato i tempi".



