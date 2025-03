Bonomi, calo produzione industriale frutto delle scelte fatte

"Il calo della produzione industriale è il risultato negativo di alcune scelte fatte in quest'ultimo anno". Così Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano ed ex presidente di Confindustria, all'ANSA sulla situazione della manifattura italiana.

"E' un risultato - aggiunge - che sapevamo sarebbe arrivato.

Esattamente un anno fa affrontavamo il tema di industria 5.0 e davamo alcune indicazioni precise. Mi rammarico che queste non siano state tenute in considerazione, come successo ad esempio per il tema del patent box. E l'effetto negativo è che ora registriamo un netto calo dei brevetti soprattutto nelle regioni più manifatturiere. È evidente che il risultato di tutto questo è il depotenziamento del sistema dell'innovazione e della ricerca per le imprese".



