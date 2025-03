Audible porta a Milano il primo negozio di veleni al mondo

Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment, porta le atmosfere poliziesche di Agata Christie nel cuore di Milano. Per celebrare il lancio della serie audio Audible Original 'Poirot a Styles Court' apparirà in città The Poison Shop: il primo negozio di veleni al mondo.

Un'esperienza interattiva immersiva attende dunque gli appassionati di noir, che potranno calarsi nei panni di un investigatore e risolvere il mistero di Poirot a Styles Court. The Poison Shop sarà aperto sabato 29 e domenica 30 marzo in corso Garibaldi 44 a Milano, dalle 11 alle 20, all'interno di un temporary store ispirato alla serie audio e al romanzo di Agatha Christie.

L'evento, gratuito e aperto al pubblico, inviterà i visitatori ad ascoltare gli estratti audio forniti da Poirot per trovare l'arma del delitto e risolvere il caso, con l'aiuto di indizi e oggetti catalogati e pronti per essere esaminati.

'Poirot a Styles Court' segna l'esordio di Agatha Christie e la prima apparizione del celebre investigatore belga Hercule Poirot, protagonista di ben 44 libri firmati dalla regina del giallo, che nella serie audio avrà la voce di Claudio Santamaria. La versione in italiano di 'Poirot a Styles Court' vede Alberto Malanchino interpretare il capitano Hastings, fidato amico di Poirot, Alessandra Mastronardi nei panni di Evie Howard, governate della proprietaria della sontuosa tenuta di Styles, Emily Inglethorp, che avrà la voce di Mara Maionchi. La serie audio multivoice Poirot a Styles Court è disponibile dal 24 marzo su Audible.it.



