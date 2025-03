Al via a Milano la seconda edizione del Premio Young Journalist

Al via la seconda edizione del Premio 'Young Journalist' intitolato al giornalista Matteo Scanni, scomparso nel 2022, promosso da Fondazione Matteo Scanni, l'agenzia di comunicazione Yam112003 e il master in Giornalismo dell'Università Cattolica.

Questi soggetti hanno bandito una selezione per l'assegnazione di un premio di 5000 euro riservato agli studenti praticanti della Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica (anno accademico 2024-2025).

Matteo Scanni ha dedicato la propria vita professionale al giornalismo di qualità e alla formazione dei giovani, credendo fermamente nel valore delle storie e della ricerca della verità.

Giornalista rigoroso, docente appassionato e divulgatore non convenzionale, ha diretto per oltre vent'anni le testate della Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica. La Fondazione, spiega una nota, ha istituito il Premio proprio per mantenere vivo l'impegno di Matteo nei suoi 51 anni di vita.

Oggetto del concorso è l'ideazione e la produzione di un progetto giornalistico - video o podcast - dedicato ai temi della diversità, dell'equità e dell'inclusione. Sono ammesse tutte le forme di narrazione: inchiesta, reportage, approfondimento, ritratto. Può essere proposto sia un contenuto a episodio unico che seriale. Il progetto completo dovrà essere prodotto e consegnato entro il 20 novembre 2025.

Con il lancio della seconda edizione del premio, si celebra anche la pubblicazione del documentario vincitore della prima edizione, ora visibile sul canale YouTube di Yam112003. Il documentario Scarti, realizzato da Eleonora Bufoli e Maria Colonnelli, che racconta il progetto Metamorfosi della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti creata da Arnoldo Mosca Mondadori. Qui, il legno dei barconi dei migranti, lavorato dai detenuti di un carcere, si trasforma in strumenti musicali suonati da un'orchestra di musicisti provenienti da tutto il mondo.



