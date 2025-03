A Pirelli HangarBicocca arriva l'artista giapponese Yanagi

Con traiettorie imprevedibili e installazioni monumentali, dal 27 marzo al 27 luglio arriva negli spazi di Pirelli HangarBicocca 'Icarus', la prima grande antologica in Europa dedicata a Yukinori Yanagi, noto per l'esplorazione di temi legati alla sovranità, alla globalizzazione e ai confini, indagati attraverso installazioni site-specific di grandi dimensioni.

L'artista giapponese, che vive e lavora sull'isola di Momoshima, si addentra spesso nella storia del suo Paese, confrontandosi tuttavia anche con tematiche universali legate al nazionalismo e all'impatto della modernizzazione e della tecnologia sulla società, attraverso un modus operandi che evoca intricati sistemi di immagini simboliche e preconcetti di oppressione politica e nazionale, sfidandone la stasi e dissolvendoli in forme organiche per natura intrinsecamente mutabili.

La mostra curata da Vicente Todolì e Fiammetta Griccioli raggruppa un corpus di lavori che ripercorrono, nelle Navate e nel Cubo della fondazione, la carriera dell'artista. Il titolo rievoca il mito greco di Icaro e Dedalo che funge come avvertimento e invito a riflettere sull'arroganza umana nata dall'eccessiva fiducia riposta nella tecnologia. Avvicinandosi troppo al sole, inteso come metafora dell'energia nucleare, Icaro diviene infatti responsabile della sua caduta. La narrativa espositiva presenta continue dualità, creando un dialogo tra passato e presente, distruzione e rinascita, realtà e fantasia, materia e simbolismo, movimento e permanenza. A rappresentare l'idea di trascendenza dei confini fisici, elementi come container, barili ed altri oggetti utilizzati per i sistemi di trasporto, diventa una metafora per l'interconnessione globale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA