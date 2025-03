A Milano 68 pattuglie in più di vigili rispetto allo scorso anno

Il Comune di Milano punta a rafforzare la polizia locale e ad avere entro il 2025 un totale di 3350 vigili. Per questo ha pubblicato un nuovo bando per l'assunzione di agenti.

I candidati e le candidate devono avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e saranno chiamati a superare la prova scritta, la prova di efficienza fisica e successivamente la prova orale. "Il percorso di assunzioni intrapreso dall'amministrazione - dichiara il comandante Gianluca Mirabelli - ci ha permesso di avere più agenti in strada: ghisa di prossimità, attività di pronto intervento, pattuglioni di controllo serale e notturno sono attività che da mesi abbiamo rafforzato e ci consentono un maggiore controllo del territorio al servizio dei cittadini e delle cittadine". Dal 2022, anno in cui è iniziato il percorso, ad oggi sono state fatte 828 assunzioni di agenti e ufficiali di Polizia locale, passando da un organico di 2.795 a 3.092 agenti e ufficiali con un attivo di 300 operativi in organico effettivo.

Rispetto a giugno 2023, oggi sono in strada circa 68 pattuglie complessive in più al giorno nelle 24 ore; di sera e notte sono raddoppiate, da 13 a 26; in orario serale sono passate da 9 a 17, di notte sono aumentate di cinque, passando da quattro a nove. Sono inoltre attivi di sera e di notte i pattuglioni per i controlli massicci in alcuni punti stradali o lungo le linee del trasporto pubblico che, a rotazione, richiedono maggiore attenzione: sono passati da due al mese a tre alla settimana. Dallo scorso novembre sono attivi in città, ogni giorno feriale mattina e pomeriggio, 216 vigili di prossimità nelle strade dei quartieri.



