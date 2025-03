Suicida a 21 anni, si indaga su ipotesi bullismo transfobico

"Dolore e rabbia per la morte di Alex/Davide Garufi, vittima di bullismo transfobico. Una morte frutto della cultura tradizionale che trova sostegno nei movimenti anti-scelta e nella destra intollerante". E' quanto esprime, in un comunicato, Sinistra Italiana riferendosi al suicidio di un ragazzo mercoledì scorso a Sesto San Giovanni (Milano) dopo aver fatto coming out su TikTok ed essere stato oggetto di commenti negativi e insulti sul web.

"Sinistra Italiana esprime profondo dolore e rabbia per la tragica morte di Davide (Alex) Garufi, avvenuta il 19 marzo scorso a Sesto San Giovanni" si legge nella nota e "si stringe attorno al dolore dei familiari, amici e follower di Davide (Alex) che ha avuto il coraggio di fare coming out come donna transgender su TikTok, chiedendo di essere chiamatə Alexandra e annunciando con fierezza l'inizio della terapia ormonale. Da quel momento, Alex (Davide) è statə vittima di violenti episodi di bullismo e transfobia, sia online che nella vita quotidiana".

"Non considero la morte di Alex (Davide) un suicidio - dichiara Daniele Durante, delegato ai Diritti della segreteria di Sinistra Italiana Milano -, ma un omicidio che ha degli responsabili: la nostra società 'tradizionale' ed egoista, che non comprende l'impatto devastante del bullismo online su chi è già in un percorso complesso di autodeterminazione, e la cultura che esprimono i movimenti anti-scelta come Pro Vita e Family Day e la destra intollerante che nega l'esistenza di queste persone, umiliandole fino a costringerle a trovare la morte".

Sinistra Italiana Milano "si impegna a combattere quella disumana anti-cultura che nel nostro Paese uccide chi desidera semplicemente essere liberə di essere se stessə. L'obiettivo è costruire una società più giusta e inclusiva, collaborando attivamente con associazioni e movimenti Lgbtqia+ per un'iniziativa legislativa forte e senza compromessi".



