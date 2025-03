San Siro: Sala, il fascicolo della Procura è un atto dovuto

Il fascicolo aperto dalla Procura di Milano sulla vendita di San Siro e delle aree ai club da parte del Comune "è un atto dovuto. Stiamo parlando di un modello 45, che vuol dire il registro degli atti non costituenti notizie di reato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della premiazione delle botteghe storiche.

"La Procura quando dei cittadini fanno una denuncia apre un fascicolo e poi decide come classificarlo - ha aggiunto -. Il fatto che l'abbiano classificato come modello 45 è già un passo avanti".

Il punto su cui si concentra il fascicolo è il prezzo a cui verrà venduto lo stadio e le aree stabilito dalla Agenzia delle Entrate. "La valutazione l'abbiamo fatta fare all'Agenzia delle Entrate; quindi a un organismo dello Stato - ha spiegato Sala -. Non so a chi meglio avremmo potuto farla fare, dovevamo chiedere alla Nasa? Oggettivamente più dell'Agenzia delle Entrate non c'è nessuno titolato".



