Milano capitale dell'arte, a Miart 179 gallerie da 31 Paesi

Sono 179 le gallerie, in arrivo da 31 Paesi e 5 continenti, per la 29/a edizione di Miart, vetrina internazionale sull'arte, dalle opere del Novecento a quelle legate alla più stretta attualità, con i riflettori accesi anche sul design d'autore, tra scultura, pittura, disegno, installazione, video e fotografia. Organizzato da Fiera Milano con la main partnership di Intesa Sanpaolo, l'evento (Allianz MiCo dal 4 al 6 aprile) si allargherà dagli spazi espositivi incrociando la Milano Art Week 2025 (1-6 aprile), promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l'Associazione Arte Totale.

L'edizione 2025, il cui programma dettagliato è stato presentato oggi, rende omaggio a Robert Rauschenberg nel centenario della nascita. "Per Fiera Milano sostenere il settore culturale è talmente fondamentale che caratterizza il quarto pilastro del nostro piano industriale presentato due anni fa", ha detto l'Ad Francesco Conci ricordando la dimensione internazionale, anche sotto questo aspetto, di Fiera Milano che organizza Investec Cape Town Art Fair 2025, la più grande fiera d'arte dell'Africa appena conclusa.



