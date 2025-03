Incendio al carcere minorile Beccaria di Milano

Un incendio è scoppiato nel carcere per minori Cesare Beccaria di Milano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con sette mezzi. Le fiamme sono state causate dall'incendio di alcuni materassi al secondo piano della struttura. Cinque le persone intossicate: due detenuti, due agenti penitenziari e un medico. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sono intervenuti i carabinieri per evitare che la protesta degenerasse. Due agenti sono stati portati al Pronto soccorso perché lievemente feriti dal lancio di oggetti. Le fiamme sono state domate e la situazione è stata riportata alla normalità.



