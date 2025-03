'Formaggi & Sorrisi', a Cremona la 5/a edizione del festival

Degustazioni, incontri culturali, spettacoli e competizioni a tema: Cremona ospita dal 28 al 30 marzo 'Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival', l'evento gastronomico-culturale dedicato alle eccellenze casearie italiane. Un settore, come ha ricordato l'assessore regionale ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, che "non è solo tradizione, ma una leva strategica per l'intera economia agricola lombarda".

I formaggi Dop lombardi continuano del resto a primeggiare, sia in Italia sia all'estero, contribuendo a rendere l'agricoltura lombarda sempre più competitiva. "La provincia di Cremona vanta una delle più importanti filiere lattiero-casearie d'Italia, con una produzione annua di oltre 1,5 milioni di tonnellate di latte - spiega Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona - Questo patrimonio, che unisce qualità, tradizione e innovazione, è un elemento distintivo dell'economia locale e un fattore di crescita per l'intero settore agroalimentare".

'Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival' è promosso dal Consorzio di Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il contributo e il patrocinio della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, e con il patrocinio del Comune di Cremona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA