Sequestra l'ex moglie e minaccia di darle fuoco, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cremona: è accusato di atti persecutori e sequestro di persona ai danni della ex moglie.

Secondo le indagini, avrebbe vessato la donna da tempo, seguendola e minacciandola di morte. Poi, l'altra sera, dopo averla seguita per l'ennesima volta, è riuscito ad infilarsi nella macchina della ex e lì, accovacciato sul sedile posteriore, l'ha attesa, l'ha afferrata per i capelli, l'ha bloccata e minacciata di morte, mostrandole un flacone di benzina e minacciandola, 'ti brucio'. Dopo averle impedito di scappare, l'ha costretta a guidare fino a un luogo appartato in provincia di Cremona. Qui la donna è riuscita a calmarlo e a convincerlo a gettare la benzina in un fosso e a lasciarla andare. Poi si è rivolta ai carabinieri ed è scattato l'arresto.





