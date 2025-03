Scontro tra auto e camion, i 4 ragazzi tornavano dalla discoteca

Stavano tornando a bordo della stessa auto da una notte trascorsa in discoteca i quattro 19enni, due ragazzi e due ragazze, che stamani alle 5 si sono scontrati frontalmente con un camion in provincia di Bergamo. Il bilancio è di una ragazza e un ragazzo morti e degli altri due feriti, soccorsi entrambi in codice rosso con la 19enne in condizioni particolarmente gravi.

All'origine dell'incidente ci sarebbe un'invasione di corsia avvenuto lungo la nuova bretella della strada 498, all'altezza di Cavernago, e sulle cui responsabilità saranno i rilievi e le indagini degli agenti della della Polstrada di Bergamo a far luce.

Secondo quanto si è appreso alla guida della Opel Coesa c'era la 19enne ora in pericolo di vita. Il camionista è rimasto illeso. I due feriti sono stati trasportati e ricoverati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.



