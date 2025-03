Sala, incontro con costruttori per trovare una soluzione

Dopo aver incontrato le famiglie che hanno comprato appartamenti in edifici sotto sequestro a causa delle inchieste sull'urbanistica, il sindaco di Milano Giuseppe Sala incontrerà in settimana i costruttori.

"In settimana incontreremo alcuni dei costruttori interessati per capire anche da loro che tipo di disponibilità c'è - ha spiegato -. È chiaro che è complesso, qui le vere vittime sono le famiglie, hanno tirato fuori soldi e oggi sono bloccate. Il punto è capire se i costruttori possono fare qualcosa e riconoscere implicitamente che hanno contribuito non in maniera giusta alle casse pubbliche, come sostiene la Procura. Non è semplice perché l'accordo che c'era tra comune e costruttori era stato pensato in un certo modo, immaginando di seguire delle regole e noi siamo convinti di seguirle". "Anche dal nostro punto di vista non è semplice perché siamo in giudizio con la Procura, quindi oggi è difficile riconoscere di avere sbagliato - ha aggiunto -. Di fronte a una situazione così difficile come quella di queste famiglie penso sia giusto però mettere da parte queste riflessioni e vedere se si trovano soluzioni".

Il primo passo sarà quindi quello di incontrare i costruttori "perché se loro fanno muro c'è poco da fare". Il secondo passo "è un tavolo con costruttori, famiglie, il Comune e anche la procura per capire se una soluzione può venire fuori - ha detto - . La procura è disponibile a farlo? Non lo so, prima iniziamo a sentire i costruttori".

D'altronde "con le leggi si va con i tempi lunghi, con il Salva Milano mi sono raffreddato non solo per quello che è successo in Comune ma perché dopo 12 mesi una legge non veniva tirata fuori - ha concluso -. Sembrava si andasse avanti a oltranza".



