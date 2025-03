Rapina a mano armata in sala slot nel Milanese, quattro arresti

Avevano messo a segno una rapina a mano armata in una sala slot di Pessano con Bornago, nel Milanese e sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Rho per concorso in rapina aggravata e porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Sono quattro italiani, arrestati quasi subito dopo la rapina, il 6 marzo. La notizia è stata diffusa oggi. Due, durante il colpo, sono rimasti nell'auto facendo da "palo" e gli altri due hanno fatto irruzione a volto coperto ed armati di una pistola e di un martello. Dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, hanno minacciato il proprietario, facendosi consegnare l'incasso di circa 5000 euro per poi scappare a bordo della vettura in direzione di Rho.



Gli investigatori sono riusciti a localizzare i rapinatori e ad acquisire gravi indizi di colpevolezza sul loro conto e a rintracciarli in diversi paesi del Milanese.

Durante le perquisizioni, i militari hanno trovato la somma rubata, i capi di abbigliamento e le armi utilizzati durante la rapina: una pistola a salve priva di tappo rosso, il martello (il cui manico si era spaccato nell'azione) e un coltello con una lama di 19 centimetri.



