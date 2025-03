Nel camion 90 chilogrammi di marijuana, due arrestati

Nel camion avevano 90 chilogrammi di marijuana avvolti in buste di plastica. Sono così stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato di Milano un romeno di 35 anni e un albanese di 39, entrambi incensurati, nell'hinterland bergamasco, dove già in passato erano stati operati arresti e sequestri.

Nell'area di Brignano Gera d'Adda gli agenti della Squadra Mobile hanno notato una vettura avvicinarsi a un autoarticolato in sosta e consegnare delle grosse buste di plastica a due uomini, prima di allontanarsi.



I due sono entrati nel rimorchio telonato del tir con targa romena. I poliziotti hanno deciso di controllarli e smontando tutte le assi del pavimento del rimorchio hanno trovato numerose confezioni di marijuana per un peso di circa 90 kg. Nella motrice, inoltre, sono stati trovati oltre 20mila euro in contanti.

Sono stati quindi arrestati per detenzione a fini di spaccio e portati nel carcere di Bergamo.



