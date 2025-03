Domani alla Stramilano attesi 50mila ma c'è il rischio pioggia

Tutto pronto per la Stramilano, che arrivata alla 52ma edizione attende oltre 50mila partecipanti nonostante la pioggia e le previsioni meteo per domenica 23 marzo.

Sono oltre novemila gli atleti che partecipano alla mezza maratona competitiva che parte alle 8:30 da piazza Castello, gara che è stata insignita del World Athetic Label Race.

In campo femminile, torna sulla linea di partenza l'italiana Giovanna Epis, vincitrice della Stramilano 2022, insieme ad atlete di primissimo livello, tra cui la keniana Morine Gesare Michira, già seconda lo scorso anno e l'emergente Chebet Mateiko, sorella del più noto maratoneta Daniel Mateiko.

In campo maschile, l'atleta con il miglior accredito è il keniano Charles Yosey Mneria, con un personale di 60'.28''. Tra i favoriti alla vittoria finale Shadrack Kipkurui Kenduiywo e Simon Mwangi Waithira, che lo scorso anno è salito sul podio, arrivando terzo mentre a difendere i colori azzurri ci sarà Stefano Massimi e il campione italiano di maratona 2022 Alessandro Giacobazzi.

Parte invece alle 9.30 da piazza Duomo la 10 chilometri non competitiva, così come, mezz'ora dopo, la 5 chilometri, ovvero la Stramilanina.



