Cremoli, tema 'legalità in edilizia' da risolvere a Milano

Cristiano Cremoli è stato confermato, dal Consiglio direttivo, presidente dal Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Milano. Guiderà l'ente per il prossimo mandato 2025-2029. Il ruolo di segretario è stato di nuovo attribuito a Walter Ventoruzzo, mentre la carica di tesoriere è stata riconfermata a Giuseppe Moroni.

"Uno dei primi obbiettivi di questo consigliatura sarà quello di ricostruire quell'interlocuzione indispensabile tra tecnico professionista e pubblica amministrazione che le recenti vicende del Sue del Comune di Milano hanno fortemente compromesso - ha spiegato, in una nota, Cremoli -. In un ginepraio di stratificazione normativa urbanistica-edilizia il tema della 'legalità in edilizia' per chi deve asseverare pratiche diventa punto centrale da risolvere in modo definitivo".



