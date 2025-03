Corteo contro bombardamenti a Gaza in centro a Milano

Un corteo di protesta per i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza si è svolto sotto la pioggia nel pomeriggio nel centro di Milano. La manifestazione - organizzata da associazione palestinesi e dal Centro sociale Vittoria e a cui hanno preso parte anche studenti e simpatizzanti - è partita dopo le 15 da largo Cairoli per arrivare in piazza Cadorna dove è terminata passate le 17.

All'iniziativa hanno preso parte, secondo i dati degli organizzatori, circa 500 persone.

La mobilitazione è stata in preparazione della manifestazione nazionale, sempre sugli stessi temi - "fermare il genocidio, Palestina libera, No al riarmo e No al ddl 1660 e allo Stato di polizia" - nel capoluogo lombardo, prevista il 12 aprile. Tutto si è svolto senza problemi di ordine pubblico.



