Controlli della Polizia locale a Milano, quattro arresti

Sono 208 le persone controllate nella serata di ieri dagli agenti della dalla Polizia locale nei posti più sensibili dei municipi 2, 3 e 9 a Milano.

Oltre alle attività di controllo stradale è stata messa in campo anche anche l'Annonaria per il controllo delle attività commerciali soprattutto quelle da dove arrivano segnalazioni di abusivismo. Sono stati controllati 162 veicoli, elevate 18 infrazioni al Codice della strada e sospese tre patentI per guida in stato di ebbrezza. Violazioni elevate anche in materia dell'uso di monopattini.

Per quanto riguarda l'attività dell'Annonaria è stato sequestrato il ristorante Abu Tarek di piazza Selinunte per inottemperanza reiterata all'ordinanza di sospensione di Ats per motivi igienici sanitari Due bar paninerie su ruote sono invece stati sequestrati in Corvetto per violazioni commerciali. Nel secondo bar, durante le operazioni di sequestro, i presenti hanno reagito violentemente contro gli agenti, aizzando alcuni dei clienti ubriachi.

Sono così stati arrestati in quattro, tre peruviani e una ecuadoriana.



