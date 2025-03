Consegna la pizza e molesta la cliente 18enne, ai domiciliari

E' accusato di aver molestato una ragazza di 18 anni a cui aveva consegnato una pizza a domicilio.

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare ai domiciliari a carico di un pachistano di 25 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale compiuta lo scorso dicembre 2024.

L'uomo addetto alla consegna di ordinazioni di alimenti pronti per conto di una società, dopo aver raggiunto l'indirizzo indicato dall'azienda, aveva consegnato la pizza alla ragazza e, dopo averle rivolto domande sulla sua vita privata, sarebbe entrato con forza all'interno dell'appartamento dove l'avrebbe molestata più volte.

La giovane era riuscita ad allontanare l'aggressore chiudendosi subito in casa e a chiedere il 112. Gli agenti della volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno svolto gli approfondimenti immediati rassicurando e mettendo in sicurezza la ragazza. Gli sviluppi e l'identificazione certa dell'autore dell'aggressione, con la ricostruzione dell'evento, sulla base della testimonianza della vittima e altri elementi sono stati svolti dai poliziotti del Commissariato Sempione e consegnati alla Procura.

I poliziotti del Commissariato Lorenteggio sono stati incaricati della ricerca dell'uomo perché si riteneva che potesse avere interessi nella zona sud-ovest della città.

Presi contatti con la società per la quale l'uomo si sperava lavorasse ancora, i poliziotti sono riusciti a individuarlo.

Hanno atteso e seguito il nuovo turno di lavoro, in tempo reale, hanno tracciato le consegne di cui era stato incaricato riuscendo ad incrociarlo in zona San Siro, dove è stato bloccato.



