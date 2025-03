All'Arco della Pace il giuramento di 75 allievi della Teulié

Si è svolta presso l'Arco della Pace di Milano la cerimonia di giuramento degli allievi del corso Platone III della scuola militare Teulié, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, e del comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carlo Lamanna.

Davanti al colonnello Antonio Calligaris, comandante della scuola, e al cospetto della bandiera d'istituto, i 75 allievi hanno risposto all'unisono con un "Lo giuro!" alla consueta formula di rito che sancisce l'ingresso a pieno titolo degli allievi nei ranghi dell'Esercito.

"Oggi, simbolicamente, entrate nella grande famiglia dell'Esercito, una famiglia amata dalla Nazione, rispettata per la sua dedizione, le sue elevate professionalità e competenze e per lo spirito di sacrificio", ha detto il generale Masiello, ricordando che "i giovani sono la risorsa più preziosa del Paese. Siamo orgogliosi e onorati della vostra scelta." Tra il pubblico anche l'onorevole Paola Maria Chiesa, membro della IV Commissione Difesa, l'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa, il presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi e le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, oltre a tanti familiari degli allievi, arrivati da tutta Italia, e a numerosi ex allievi. Nel corso della cerimonia, il comandante della Teulié ha riconsegnato a Buscemi il Primo Tricolore simbolo delle Cinque Giornate di Milano, custodito ed esposto presso l'istituto, contestualmente a una mostra dedicata grazie al supporto della Veneranda Fabbrica del Duomo del Museo del Risorgimento e dell'Archivio di Stato di Milano.



