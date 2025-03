Taser e bodycam, Lombardia finanzia 99 richieste di enti locali

Regione Lombardia ha finanziato 99 richieste, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli delle Polizie locali per il 2025. I fondi sono stati destinati ai Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città metropolitana di Milano per acquistare autovetture ecologiche, moto e scooter, fototrappole, sniffer, taser, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per potenziare le centrali radio.

"La sicurezza - ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa - è una priorità per Regione Lombardia e con questo provvedimento vogliamo rafforzare le nostre Polizie locali. Grazie a questo finanziamento, i Comandi potranno dotarsi di attrezzature e mezzi essenziali per affrontare le emergenze in modo più efficace e migliorare le proprie capacità operative".

Dal 2022 "questo assessorato ha stanziato quasi 11 milioni di euro per dotare gli agenti delle attrezzature necessarie a svolgere al meglio il proprio lavoro, anche dal punto di vista tecnologico. Ritengo fondamentale - ha concluso l'assessore - continuare a investire in strumenti moderni e funzionali per rendere ancora più efficiente l'azione di chi opera ogni giorno per la sicurezza e la tutela della comunità".



