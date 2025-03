Studenti e carabinieri per la Giornata internazionale foreste

In 500, tra studenti e genitori, questa mattina a Pregnana Milanese si sono riuniti in Piazza San Pietro e Paolo per celebrare la Giornata Internazionale delle Foreste.

Gli studenti della prima e seconda elementare dell'Istituto Comprensivo Statale A. Rizzoli, nell'ambito dell'iniziativa di educazione ambientale organizzata dal Nucleo Carabinieri forestale di Garbagnate Milanese, accolta dal sindaco Angelo Bosani, hanno potuto approfondire quanto le Foreste siano importanti per il nostro Pianeta, è scritto in una nota.

I Carabinieri forestali hanno donato all'Istituto un frassino meridionale che, una volta messo a dimora sarà georeferenziato, contribuendo a formare, insieme a migliaia di alberi già piantati su tutto il territorio nazionale, un grande bosco diffuso, prezioso serbatoio di anidride carbonica.

Dal 2012, a seguito della decisione dell'Assemblea Generale dell'Onu, il 21 marzo viene internazionalmente riconosciuto come il giorno in cui celebrare le foreste.

Altre scuole della Provincia di Milano e di Monza sono state interessate da iniziative simili.



