Sottoscritto accordo tra Lombardia e Stato di San Paolo

Si è conclusa a San Paolo, con la firma di una intesa con il governatore dello Stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas, la missione istituzionale del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che nei giorni scorsi ha toccato anche Cile e Argentina. Il memorandum, sottoscritto anche alla presenza del sottosegretario alle relazioni internazionali Raffaele Cattaneo e dei rappresentanti di Assolombarda, Anie e Anima Confindustria, prevede lo scambio di best practice e la creazione di sinergie virtuose per la realizzazione di progetti comuni in ambito accademico, economico e della ricerca.

"Ogni momento di confronto attivato durante questa settimana - dichiara il presidente Fontana - rappresenta un'importante opportunità per le imprese lombarde di entrare in un mercato strategico e di creare alleanze e partnership nel lungo periodo.

L'attenzione ai settori chiave dell'economia brasiliana e le radici storiche che uniscono i nostri territori garantiranno, ad esempio, un contesto favorevole per sviluppare relazioni produttive e proficue". "Il Brasile - continua il sottosegretario Cattaneo - è senza dubbio il fulcro del Sudamerica, e la Lombardia è orgogliosa di essere un partner forte di questa nazione, grazie a una lunga storia di presenza imprenditoriale, scambi commerciali, investimenti e relazioni culturali".



