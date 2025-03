Sciopero tpl, a Milano aperte le 5 linee della metropolitana

Sono regolarmente aperte le 5 linee della metropolitana di Milano nonostante lo sciopero nazionale del settore proclamato per oggi. Lo comunica l'Azienda Trasporti che per tram, bus e filobus fa sapere soltanto che "sono in servizio".

Lo sciopero è stato indetto nei giorni scorsi da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas e a Milano si svolge come di consueto in due fasce: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

La categoria è mobilitata oggi per chiedere incrementi salariali, condizioni di lavoro meno usuranti, maggiore sicurezza per lavoratori e passeggeri e contro le privatizzazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA