Risse e droga, il questore chiude due bar a Milano

Il questore di Milano Bruno Megale ha sospeso per 15 giorni la licenza per i locali 'The Circle' di via Stendhal e 'Las Canastas' di via Padova, entrambi nel capoluogo.

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Porta Genova hanno notificato la sospensione al titolare del "The Circle" in quanto, a maggio scorso, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico erano intervenuti per due risse e per l'aggressione a un addetto alla sicurezza che era rimasto ferito. A gennaio un agente intervenuto per sedare una lite tra diversi giovani era stato aggredito e ferito al volto.

I militari della Stazione Crescenzago hanno poi notificato la sospensione alla titolare del locale 'Las Canastas', dal momento che dall'agosto 2024 fino ad oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato diversi interventi per gravi fatti di violenza compiuti da avventori pregiudicati spesso ubriachi. A gennaio i militari erano intervenuti identificando 19 persone di cui quattro sprovviste di contratto di lavoro e cinque che dormivano nel locale. Erano anche stati trovati 26 grammi di marijuana.

Negli ultimi tre anni, inoltre, a carico del locale, erano stati presentati diversi esposti dai residenti della zona per disturbo alla quiete e al riposo notturno e per la situazione di degrado urbano.



