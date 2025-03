In corso lo sciopero Tpl dei sindacati di base, disagi contenuti

In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati di base Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas, che non hanno partecipato alla trattativa al Mit sul rinnovo del contratto nazionale e contestano il nuovo accordo firmato dalle altre sigle, considerando gli incrementi salariali previsti "ridicoli" rispetto al recupero dell'inflazione.

Al momento si registrano disagi contenuti nelle città. Sono regolarmente aperte le 5 linee della metro a Milano, dove lo sciopero si svolge come di consueto in due fasce: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Anche a Roma metro aperte: a quanto reso noto da Atac, sono attive le linee A, B/B1, C e la Termini-Centocelle con possibili riduzioni di corse fino alle 17, come per bus e tram. A Bologna, dove lo sciopero è scattato alle 8.30, si registrano disagi e intenso traffico in città, più del solito, difficoltà nel trovare taxi, anche per la concomitanza dei numerosi cantieri e del Cosmoprof, il grande salone della cosmetica che si svolge nel quartiere fieristico. I servizi non sono garantiti fino alle 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio.

Oltre agli incrementi salariali, con la protesta i sindacati chiedono condizioni di lavoro meno usuranti e maggiore sicurezza per lavoratori e passeggeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA