Il Questore Milano revoca la licenza al titolare Gintoneria

Il questore di Milano Bruno Megale ha revocato la licenza al titolare del locale "La Gintoneria di Davide" in via Napo Torriani a Milano. Questa mattina, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno notificato il provvedimento al titolare, Davide Lacerenza, agli arresti domiciliari perché indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione, commessi nel locale e nei pressi dello stesso.

Lacerenza era già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione della licenza in base al Testo unico di pubblica sicurezza e per "una situazione obiettivamente pericolosa e intollerabile per la sicurezza e l'ordine pubblico".

