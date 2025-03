Heathrow, dieci voli cancellati su Milano

Sono stati cancellati dieci voli, cinque coppie di arrivi e partenze, sugli scali lombardi di Malpensa e Linate a causa dell'interruzione di corrente nello scalo di Londra Heathrow. Sono voli British Airways in code sharing con American Airlines. Sea consiglia a chi deve volare verso lo scalo londinese di non recarsi in aeroporto prima di aver contattato la propria compagnia aerea. Visto che Heathrow è ancora chiuso, British Airways sul proprio sito consiglia a chi deve partire oggi di non recarsi in aeroporto fino a nuovo avviso, che arriverà tramite e-mail, relativo alle nuove opzioni disponibili. British Airways offre inoltre a chi prenotato un viaggio da o per Heathrow nei prossimi giorni (dal 21 al 23 marzo inclusi) la possibilità di riprenotare gratuitamente per una data successiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA