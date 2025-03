FdI scende in piazza per chiedere le dimissioni del sindaco Sala

Fratelli d'Italia organizza una mobilitazione a Milano per chiedere le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala come ha già fatto in Consiglio comunale in seguito all'arresto di un ex funzionario comunale per le inchieste relative all'urbanistica.

Domani il partito, spiega una nota, sarà nelle piazze di Milano con una mobilitazione che prevede una raccolta firme in diversi punti della città.

"In questi anni, la giunta Sala ha dimostrato inadeguatezza nella gestione della città. Il traffico paralizza Milano, il degrado avanza nelle periferie, i commercianti sono soffocati da tasse e burocrazia mentre l'insicurezza è ormai un'emergenza.

Chiediamo un cambio di passo e di governo: Milano merita di meglio" sostengono Simone Orlandi e Debora Dell'Acqua, coordinatore e vice coordinatore di Fratelli d'Italia Milano.





